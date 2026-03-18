Verso i Mondiali Indoor di Atletica in Polonia | le speranze azzurre secondo Giorgio Rondelli

Mancano poche settimane ai Mondiali Indoor di Atletica in Polonia e si delineano le aspettive per gli atleti italiani. Giorgio Rondelli, esperto del settore, commenta la situazione attuale della squadra azzurra, facendo il punto sulle chances e sulle sfide che attendono gli atleti in vista della competizione internazionale. La sua analisi si concentra sui punti di forza e sulle criticità della spedizione italiana.

L’atletica italiana si affaccia ai Mondiali Indoor con una consapevolezza nuova, figlia di un triennio d’oro, ma con le solite, ataviche difficoltà logistiche. Per capire cosa aspettarci, abbiamo chiesto a Giorgio Rondelli di farci le "carte" sulla spedizione. Nonostante i successi, l’Italia dell’atletica continua a soffrire sotto il profilo impiantistico. Rondelli non usa giri di parole per descrivere la situazione nazionale: “L'attività indoor in Italia non si riesce a sviluppare bene a livello nazionale, nel senso che, al di là dei campionati, abbiamo solo due impianti realmente funzionali. C’è Ancona al 100% e Padova dove si possono fare gare, ma che non è adatto per ospitare un campionato vero e proprio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verso i Mondiali Indoor di Atletica in Polonia: le speranze azzurre secondo Giorgio Rondelli Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre Atletica, tanta Italia a Torun per le prove generali dei Mondiali indoor. 8 azzurri attesi in PoloniaSaranno otto gli azzurri impegnati domenica 22 febbraio a Torun in occasione dell’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026... Tutti gli aggiornamenti su Mondiali Indoor di Temi più discussi: Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo; Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali indoor atletica 2026: le stelle della manifestazione. Da Duplantis a Thompson, da Mahuchikh a Rojas: che parataAi Mondiali Indoor 2026, che andranno in scena nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia), parteciperanno 674 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni. oasport.it Quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingLeonardo Fabbri è una delle punte di diamante della spedizione azzurra impegnata questo weekend in Polonia per i Campionati Mondiali indoor di atletica ... oasport.it Azzurri, è il giorno della partenza per i Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV su @RaiSport e @SkySport Arena da venerdì mattina alle 10 NEWS e ORARI su fidal.it #WorldIndoorChamps x.com “Seguiteci e fate il tifo!” Azzurri, è il giorno della partenza per i Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV su RaiSport e Sky Sport Arena da venerdì mattina alle 10 NEWS e ORARI su fidal.it #WorldIndoorChamps - facebook.com facebook