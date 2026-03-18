Vercelli | 800 rievocatori e manoscritti rari per Vercellae

A Vercelli si sta per svolgere la terza edizione di Vercellae Hospitales, un evento che si terrà dal 10 al 19 aprile. Durante questa manifestazione saranno presenti circa 800 rievocatori e saranno esposti manoscritti rari. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati interessati a questa rievocazione storica.

La città di Vercelli si prepara ad accogliere la terza edizione di Vercellae Hospitales, un evento che si svolgerà dal 10 al 19 aprile. Questa rievocazione storica, già capace di richiamare oltre 50.000 visitatori nelle edizioni precedenti, promette di essere il primo appuntamento in Piemonte a ottenere il patrocinio per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa si colloca all’interno di una rete culturale più ampia, collaborando con il Salone internazionale del libro di Torino e il Festival del libro medievale di Saluzzo. L’appuntamento principale vedrà la partecipazione di circa 800 rievocatori provenienti da 20 regioni italiane, pronti a sfilare nel sabato di apertura e a partecipare al torneo cavalleresco previsto per domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vercelli: 800 rievocatori e manoscritti rari per Vercellae Articoli correlati I manoscritti di Antonio Stoppani donati ai lecchesiI tratti a china sbiaditi dal tempo ma ancora leggibili, la calligrafia ordinata, le lettere in corsivo dai tratti accentuati. Alla Gonnelli Casa d'Aste libri, autografi e manoscrittiGonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a... Aggiornamenti e notizie su Vercelli 800 rievocatori e manoscritti... Discussioni sull' argomento La 3ª edizione di Vercellae Hospitales: cultura, rievocazione e partecipazione; Vercelli torna nel Medioevo (Vercellae Hospitales); Vercellae Hospitales: il programma degli appuntamenti. Vercelli torna nel Medioevo (Vercellae Hospitales)Vercelli è pronta a trasformarsi nella grande città medievale a cielo aperto. Torna, Vercellae Hospitales, giunta alla 3ª edizione con un programma ancora più spettacolare. ilmonferrato.it Ance Novara : “ La guerra fa impennare i prezzi dei materiali" Gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell'edilizia" A parlare è Francesco Sogno Fortuna, presidente di Ance Novara Vercelli, che rappr - facebook.com facebook