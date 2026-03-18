La finale di Coppa Italia Serie B si tiene domenica 15 marzo alle 16.30 al PalaFlaminio di Rimini, con la Pielle Livorno che affronta la Gema Montecatini. Venucci ottiene tre vittorie consecutive, mentre Gabrovsek si distingue per la sua prestazione dominante. La partita mette di fronte due squadre in corsa per il trofeo, in un match che promette intensità e spettacolo.

La finale di Coppa Italia Serie B si svolge domenica 15 marzo alle 16.30 al PalaFlaminio di Rimini, dove la Pielle Livorno sfida la Gema Montecatini. In questo palcoscenico sportivo, lo sloveno Gabrovsek domina il campo mentre Venucci, ex del Piombino, segna una tripla decisiva. L’atmosfera ricorda più un evento cinematografico che una semplice partita, anticipando la notte degli Oscar a Los Angeles. L’impatto delle prestazioni individuali sul destino della squadra. Gabrovsek si distingue per la sua capacità di controllare ogni lato del campo, dimostrando una versatilità rara nel cestistico locale. La sua presenza è fondamentale per bilanciare le azioni offensive e difensive della formazione rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venucci tripla vincente, Gabrovsek domina: la finale

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