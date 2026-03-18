Vento fortissimo il tir sbanda e si ribalta | il video spaventoso

Un forte vento ha fatto sbandare e ribaltare un tir sulla strada tra Oklahoma e Texas, creando una scena impressionante catturata in un video. Le raffiche di vento eccezionali stanno interessando il centro degli Stati Uniti, provocando disagi e situazioni di pericolo lungo le principali vie di comunicazione. La situazione ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità locali.

Raffiche di vento eccezionali stanno colpendo il centro degli Stati Uniti, in particolare tra Oklahoma e Texas, causando disagi e situazioni di pericolo lungo le principali arterie stradali. Le condizioni meteo avverse hanno messo a dura prova la viabilità, con raffiche improvvise capaci di destabilizzare anche i mezzi più pesanti. Le autorità locali parlano di una situazione critica, soprattutto nelle aree più esposte. A testimoniare la pericolosità del vento è un video girato lungo la Interstate 40, nei pressi di Calumet, a ovest di Oklahoma City. Le immagini mostrano un autoarticolato perdere improvvisamente il controllo mentre percorre la carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vento fortissimo, il tir sbanda e si ribalta: il video, spaventoso Articoli correlati Leggi anche: Spaventoso incidente sulla Provinciale: tir sbanda e si ribalta nella scarpata Il bob si ribalta, schianto spaventoso. Shock Olimpiadi: il campione immobile a terraMomenti di forte apprensione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 durante una discesa del bob a 4: l’austriaco Jakob Mandlbauer è rimasto coinvolto... Tutti gli aggiornamenti su Vento fortissimo Tempesta di vento oltre 100 km/h negli Usa: tir si ribalta sull'Interstate 40, il Video Corriere17 Marzo 2026 - Raffiche di vento eccezionali hanno colpito l’Oklahoma e il Texas, causando disagi e situazioni di pericolo sulle principali arterie stradali. A testimoniarlo questa ripresa che mostra ... ilmeteo.it Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metriPisa, 9 gennaio 2026 – Il vento soffia con forza sul litorale pisano e in particolare a Marina di Pisa, dove al momento non si registrano disagi né allagamenti, ma la situazione resta da monitorare ... lanazione.it