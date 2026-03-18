A Venezia, l’aliquota Imu sui locali commerciali resta al massimo da 14 anni, a causa del blocco fiscale in vigore dal 2012. Le associazioni di categoria continuano a chiedere una riduzione, evidenziando come questa situazione abbia contribuito a mantenere elevati i costi per i titolari delle attività commerciali in città. La questione fiscale riaccende il dibattito locale sulla gestione delle imposte.

La tensione fiscale a Venezia si è riaccesa con forza, mentre le associazioni di categoria chiedono da anni la riduzione dell’aliquota Imu per i locali commerciali, attualmente bloccata al massimo legale dal 2012. L’opposizione accusa l’amministrazione comunale di aver generato un avanzo di bilancio ingiustificato a causa di tributi elevati, mentre gli assessori difendono la necessità delle entrate per coprire le spese straordinarie e ordinarie. Il peso del passato: come il nevone ha congelato la tassa. Per comprendere appieno la rigidità attuale della politica fiscale locale, è necessario ripercorrere la cronologia che ha portato all’attuale situazione di stallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia: Imu al massimo da 14 anni, il blocco fiscale pesa

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