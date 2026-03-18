Venezia e l’origine della democrazia americana in un libro di Vicinanza

Un nuovo libro esplora il legame tra Venezia e le radici della democrazia americana, evidenziando come prima dell’adozione della Costituzione, la Serenissima rappresentava un modello di riferimento. La narrazione si concentra su Filippo Mazzei, figura chiave che avrebbe contribuito a collegare il patrimonio veneziano alla formazione degli Stati Uniti. La pubblicazione mette in luce i rapporti storici tra le due realtà e il ruolo di Mazzei in questo contesto.

ROMA (ITALPRESS) – Prima che ci fosse la Costituzione americana, c’era Venezia. Prima dei Padri Fondatori, c’era la Serenissima e un uomo, Filippo Mazzei, lega con una sorta di filo invisibile il Canal Grande alla Casa Bianca. Da questo assunto prende spunto il libro “La Costituzione americana? E’ nata a Venezia” di Giancarmine Vicinanza, pubblicato dalla casa editrice veneziana Supernova Edizioni. “I padri fondatori degli Stati Uniti, subito dopo la rivoluzione americana, erano alla ricerca di un modello costituzionale che non potevano trovare nei nativi americani, nei modelli italiani o europei, perchè si parlava di stati accentratori, di monarchie assolutistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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