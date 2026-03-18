Vendita dell’ex Giorgi Lucca entra in un mercato di visione internazionale

Serena Mammini, ex assessora all’urbanistica nella giunta Tambellini e ora consigliera comunale, ha annunciato la vendita dell’ex proprietà Giorgi. L’operazione apre le porte a un inserimento nel mercato internazionale, con l’obiettivo di valorizzare l’area e attrarre investimenti. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Comune, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità dell’accordo.

Serena Mammini, già assessora all’urbanistica nella giunta Tambellini e oggi consigliera comunale del Pd componente la Commissione urbanistica, interviene a proposito della vendita del complesso “ex Giorgi” definendo l’atto "un passaggio rilevante, perché si tratta di un recupero del patrimonio edilizio esistente, e segna l’ingresso di Lucca in un mercato di visione internazionale, con le opportunità e le tensioni che ciò comporta". Conferendo, secondo Mammini, una prospettiva di riuso. "La procedura pubblica, conclusa con l’aggiudicazione per 5,72 milioni di euro – dichiara – consentirà alla Camera di Commercio di reinvestire risorse sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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