Vendetta Vinicius | zittisce l’Etihad e mima le lacrime dopo lo scherno su Rodri
Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, ha affrontato le provocazioni del pubblico dell’Etihad Stadium durante il ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo aver segnato, ha esultato mimando lacrime e zittendo gli spettatori del Manchester City, in risposta alle provocazioni su Rodri. La sua prestazione è stata dominante, attirando l’attenzione sulla scena europea.
Vinicius Junior regola i conti con l’ Etihad Stadium: il fuoriclasse del Real Madrid ha risposto alle provocazioni del pubblico del Manchester City con una prestazione dominante e un’esultanza polemica che ha infiammato il ritorno degli ottavi di Champions League. Il brasiliano non ha dimenticato lo striscione “Stop crying your heart out” — citazione degli Oasis — esposto dai tifosi inglesi nel 2024 per deridere la sua mancata vittoria del Pallone d’Oro a favore di Rodri. Dopo aver siglato il gol del vantaggio, il numero 7 dei Blancos ha zittito la curva dei Citizens, mimando il gesto delle lacrime in una sfida diretta che ha trasceso l’aspetto puramente tattico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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