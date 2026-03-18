Vanoli | Il Rakow squadra tignosa il piccolo vantaggio dell' andata conta poco

Il tecnico della Fiorentina ha commentato la sfida di ritorno degli ottavi di finale, sottolineando che il Rakow è una squadra tenace e che il vantaggio ottenuto all’andata con il punteggio di 2-1 al Franchi ha poca influenza sulla partita di domani. Ha aggiunto che il giudizio sul suo lavoro sarà possibile solo quando la squadra avrà raggiunto la salvezza.

Europa, atto secondo. Dopo il passaggio del turno con brivido nel ritorno dei playoff, la Fiorentina cerca l’accesso tra le migliori otto di Conference League contro il Rakow dopo il successo per 2-1 dell’andata. Il morale però è diverso, perché la squadra arriva in Polonia dopo il 4-1 in campionato con la Cremonese che consente un passo avanti deciso in classifica. "Vincere ti dà fiducia e autostima - racconta il tecnico Paolo Vanoli - anche perché ci siamo riusciti attraverso una bella prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a voltare pagina, giochiamo contro un avversario che ci ha dato fastidio all’andata. Dobbiamo recuperare in fretta e il risultato di Cremona sicuramente aiuta a livello mentale a farlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vanoli: "Il Rakow squadra tignosa, il piccolo vantaggio dell'andata conta poco" Articoli correlati Parisi: "Sento la fiducia di Vanoli, gioco dove serve alla squadra. Rakow ostico"Firenze, 11 marzo 2026 – C'è Fabiano Parisi in conferenza stampa al fianco di Paolo Vanoli, alla vigilia del match di Conference League contro il... Fiorentina-Rakow, per Vanoli quarti di finale in vista: il pronosticoGara di ritorno degli ottavi in Polonia per i viola che partono con il vantaggio del 2-1 conquistato all'ultimo minuto al Franchi nella sfida di... Una raccolta di contenuti su Vanoli Il Rakow squadra tignosa il... Temi più discussi: Parisi: Sento la fiducia di Vanoli, gioco dove serve alla squadra. Rakow ostico; Fiorentina-Rakow, Vanoli: Onorare Conference League fino in fondo; Vanoli dopo Fiorentina-Rakow: Sappiamo che Firenze merita molto di più, ma stiamo crescendo; Fiorentina, Vanoli: Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona. Vanoli a Sky: Kean sta bene, pronto a giocare sia dal 1' che in corso di garaIl tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a margine della conferenza stampa a Sosnowiec in vista della sfida con il Rakow, ha parlato anche a Sky. Ecco le sue parole a partire dall'umore ... firenzeviola.it Fiorentina, i convocati per il Rakow: la lista ufficiale di Paolo Vanoli per il ritorno degli ottavi di finale di Conference LeagueFiorentina, i convocati per il Rakow: la lista ufficiale di Paolo Vanoli per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League La Fiorentina si prepara ad affrontare una trasferta fondamentale pe ... calcionews24.com Le dichiarazioni di Vanoli alla vigilia di Rakow-Fiorentina facebook #Vanoli: “La sosta Non guardo più avanti della partita di domani. #Gosens può essere un’alternativa” x.com