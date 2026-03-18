Vanina indaga su un omicidio durante la festa di Sant' Agata Ma è la vita privata a riservarle un duro colpo | stasera in tv la terza puntata

Durante la festa di Sant'Agata, una donna sta conducendo un’indagine su un omicidio avvenuto durante l’evento. Nel frattempo, la sua vita privata subisce un colpo duro. Questa sera viene trasmessa in TV la terza puntata della serie che la riguarda, portando alla luce dettagli e situazioni legate alla sua storia personale. La narrazione si concentra sui momenti di tensione e sulle scelte irrevocabili.

C’è un momento, in ogni storia d’amore complicata, in cui si smette di aspettare e si fa qualcosa. Qualcosa che non si può disfare. Vanina Guarrasi ci arriva nella terza puntata della seconda stagione, e quando succede, il colpo si sente. Bisogna dare atto a Vanina – Un vicequestore a Catania di mettere al centro una donna vera, con le sue insonnie, i suoi rimpianti e un’ostinazione nel cercare la giustizia che finisce per valere anche nella vita privata. Giusy Buscemi presta il volto con precisione a questa vicequestore catanese nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia. Il terzo episodio della seconda stagione va in onda stasera in tv alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Vanina indaga su un omicidio durante la festa di Sant'Agata. Ma è la vita privata a riservarle un duro colpo: stasera in tv la terza puntata Articoli correlati Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la terza puntata stasera su Canale 5Dopo il successo degli scorsi episodi, la prima serata di Canale 5 torna a tingersi di giallo con il terzo appuntamento della serie Vanina - Un... Una nuova vita, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioniTerza puntata (di quattro) questa sera, martedì 11 febbraio, per il racconto intenso e stratificato di “Una nuova vita”, la nuova serie di Canale 5... Una raccolta di contenuti su Vanina indaga su un omicidio durante la... Discussioni sull' argomento Le Libere Donne, anticipazioni seconda puntata di martedì 17 marzo 2026; Vanina 2, trama penultima puntata: Guarrasi si riavvicina a Manfredi. Un omicidio tra la folla scuote Catania in Vanina 2: le anticipazioni della terza puntataLa vicequestore che dà la caccia all'assassino di suo padre, che ha il volto di Giusy Buscemi, deve fare i conti anche con i suoi sentimenti ... iodonna.it Vanina Un vicequestore a Catania 2, la terza puntata: un omicidio sconvolge il clima di festa per Sant’AgataVanina Un vicequestore a Catania 2 terza puntata. Il ritrovamento del cadavere di Vasco Nocera scuote la festa di Sant'Agata. maridacaterini.it SPAGHETTI DI SANT'AGATA https://blog.giallozafferano.it/unavitaincucina/ricetta-spaghetti-di-santagata/ - facebook.com facebook Ma quanto è suggestivo il borgo di Sant'Agata Feltria Sembra un'isola sospesa tra le nebbie dell'entroterra riminese. : marino_ale80 | #inEmiliaRomagna #EmiliaRomagnaSlow #VisitRomagna #IlikeItaly x.com