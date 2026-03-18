Vanina 2 ecco cosa accadrà stasera

Stasera va in onda la seconda puntata di Vanina 2, trasmissione che sta attirando l’attenzione del pubblico. Finora, però, l’interesse sembra essere meno alto rispetto alle aspettative iniziali. La puntata è molto attesa e si concentrerà sugli sviluppi della trama e sui personaggi coinvolti. La trasmissione viene trasmessa su Il Difforme.

Grande attesa questa sera perVanina 2, giunto al terzo appuntamento. Anche se la serie è un po’ deludente dal punto di vista degli ascolti. Infatti ha perso entrambe le volte contro un programma di Rai 2,Stasera tutto è possibile.L’ultima puntata ha ottenuto appena 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Nonostante ciò stasera la fiction ci riprova e tenta di battere una concorrenza ancora più forte, quella contro la fictionMorganasu Rai 1 in prima tv. Nel terzo episodio diVanina – Un vicequestore a Catania 2, intitolatoLa Carrozza della Santa, la vita personale della Guarrasi torna a essere un terreno fragile. Dopo l’addio doloroso a Paolo, Vanina prova a rimettere ordine nei pezzi sparsi della sua esistenza, cercando un nuovo equilibrio tra vulnerabilità e determinazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vanina 2, ecco cosa accadrà stasera Articoli correlati Vanina 2: cosa accadrà nella seconda puntata‘Vanina 2’ ha debuttato su Canale 5 lo scorso 4 marzo con 1,9 milioni di spettatori e il 13% di share. Vanina 2: cosa accadrà nella terza puntataRoma, 18 marzo 2026 – Torna in prima serata una delle fiction più seguite del momento. Contenuti e approfondimenti su Vanina 2 ecco cosa accadrà stasera Temi più discussi: Vanina – Un vicequestore a Catania 2: la trama del terzo episodio; Che scuola ha fatto Giusy Buscemi, in Tv con Vanina 2; Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la seconda puntata stasera su Canale 5; Vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania: Vanina 2, le reazioni alla seconda puntata Video. Vanina - Un vicequestore a Catania 2: stasera, 18 marzo 2026, arriva la terza puntataQuesta sera, 18 marzo 2026, arriva il terzo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania 2. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda in prima serata su Canale5. msn.com Vanina 2: cosa accadrà nella terza puntataAppuntamento mercoledì 18 marzo con la vicequestore interpretata da Giusy Buscemi ... msn.com Il nostro mercoledì è con #Vanina la ª della seconda stagione su #Canale5 e #MediasetInfinity. State con noi #GiusyBuscemi Regia #DavideMarengo #RiccardoMosca Palomar Production Cristina Cassar Scalia #FictionMed - facebook.com facebook Mentre le indagini diventano sempre più intricate, Vanina dovrà fare i conti anche con i suoi sentimenti La seconda puntata della seconda stagione di #Vanina - Un vicequestore a Catania vi aspetta in streaming su Mediaset Infinity! x.com