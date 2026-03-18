Vanina 2 | cosa accadrà nella terza puntata
Mercoledì 18 marzo 2026, su Canale 5, va in onda la terza puntata della fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania”. La protagonista, interpretata da Giusy Buscemi, è la vicequestore Vanina Guarrasi, che si trova a gestire nuove situazioni nella città siciliana. La serie, molto seguita, viene trasmessa in prima serata ed è tra le più viste del momento.
Roma, 18 marzo 2026 – Torna in prima serata una delle fiction più seguite del momento. Mercoledì 18 marzo, su Canale 5, arriva il terzo appuntamento con “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi nuovamente nei panni della determinata Vanina Guarrasi. E questa puntata promette di alzare subito il livello dello scontro, tra nuovi misteri e nodi personali pronti a venire al pettine. Un delitto nel cuore della festa. La narrazione riparte da un enigma inquietante. Dopo il caso del cadavere scomparso in un hotel abbandonato, poi rivelatosi quello di Azzurra Leonardi, ritrovata accanto al monsignor Antonio Murgo, la squadra mobile si trova a fronteggiare un nuovo omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Mentre le indagini diventano sempre più intricate, Vanina dovrà fare i conti anche con i suoi sentimenti La seconda puntata della seconda stagione di #Vanina - Un vicequestore a Catania vi aspetta in streaming su Mediaset Infinity! x.com