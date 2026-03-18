Vangelo del 18 marzo 2026 | il cuore del messaggio di Cristo

Il Vangelo del 18 marzo 2026 viene presentato da don Luigi Maria Epicoco, che invita a una riflessione sulla Parola del Signore. La giornata si apre con un momento di meditazione, focalizzato sul cuore del messaggio di Cristo. La lettura e l’ascolto di questo passo sono al centro dell’attenzione, offrendo un’occasione per confrontarsi con le parole del Vangelo.

Meditiamo il Vangelo del 18 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo passo del Vangelo, Gesù rivela la sua profonda unione con il Padre, mostrando un legame che va al di là di ogni comprensione umana. In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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