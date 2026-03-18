Valentino ‘Viva Superstar’ | Borsa a spalla design e prezzo

Valentino presenta la nuova collezione di borse a spalla chiamata “Viva Superstar”. Il design si distingue per le linee pulite e dettagli distintivi, mentre il prezzo varia in base ai modelli proposti. La collezione è disponibile in diversi negozi e online, offrendo opzioni per vari gusti e budget. L’azienda ha inserito questa linea nel suo catalogo estivo, puntando sull’estetica e sulla qualità dei materiali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘V’ geometrico: dettagli e artigianalità. La borsa a spalla ‘Viva Superstar’ di Valentino Garavani rappresenta un esempio di come il design contemporaneo possa dialogare con l’eredità storica del marchio. L’elemento centrale è la grande lettera ‘V’, realizzata in pelle nera che si staglia nettamente sul fondo beige in canvas. Questa scelta cromatica non è casuale; essa richiama la tradizione italiana della sartoria dove il contrasto dei materiali definisce l’eleganza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valentino ‘Viva Superstar’: Borsa a spalla, design e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Valentino Garavani Borsa A Spalla Valentino: Qualità e pr… Leggi anche: Abbiamo testato Valentino Garavani Borsa A Spalla Valentino