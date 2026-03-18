Valditara su referendum a scuola | Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di squilibri a favore del no Confronto ma con equilibrio

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato di aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti confronti scolastici sul referendum sulla giustizia, dai quali emergerebbero squilibri a favore del no. Durante un intervento televisivo, ha sottolineato che si cerca di mantenere un confronto equo, anche se le segnalazioni indicano una presenza maggiore di opinioni contrarie. Nessun dettaglio su eventuali iniziative o risposte è stato fornito.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo il 18 marzo su La7, ha detto di aver ricevuto segnalazioni relative a confronti scolastici sul referendum sulla giustizia impostati, a suo dire, in modo non bilanciato. Da qui l’indicazione rivolta agli istituti: il dibattito resta ammesso, anche nell’ambito dell’educazione civica, ma deve svolgersi con pari spazio per le diverse posizioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “Abbiamo ricevuto molte denunce giustificate”2025-12-30 15:29:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. MIM: Segnalazioni su dibattiti a scuola senza contraddittorio allo stato attuale fanno riferimento a sostenitori del “No” al referendum“Premesso che, da quanto sta emergendo, nel caso di Napoli nessun addebito può essere rivolto alle scuole, allo stato attuale le uniche segnalazioni... Tutto quello che riguarda Valditara su referendum a scuola... Temi più discussi: No all'indottrinamento degli studenti: Valditara annuncia ispezioni e verifiche nelle scuole in cui si parla di referendum; Referendum giustizia, Valditara richiama scuole alla par condicio: Non si fa propaganda; Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la sala; Referendum sulla giustizia, Valditara: controlli nelle scuole sulla par condicio. Referendum, Valditara: ministri e prof liberi d’esprimere su propri social dichiarazioni di voto, ma a scuola no propaganda. Costa (Fi) accusa CgilA pochi giorni dal referendum per la Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, torna a inviare avvertimenti alle scuole perché mantengano la par condic ... tecnicadellascuola.it Referendum Giustizia, Valditara par condicio nelle scuole | Resta libertà idee ma no propaganda in classeMinistro dell'Istruzione Valditara avvia controlli nelle scuole in vista del Referendum Giustizia 2026: propaganda senza par condicio ... ilsussidiario.net È ufficiale: la riforma degli istituti tecnici voluta da Valditara procede a colpi di accorpamenti delle classi di concorso e tagli drastici alle materie STEM, quelle più richieste dal mercato e fondamentali per il futuro dei nostri giovani. I professori rischiano di perder - facebook.com facebook Valditara rilegga Pinocchio: non è con l’obbedienza che si diventa “bambini veri” x.com