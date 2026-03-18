Valanga blaugrana | 7-2 del Barça sul Newcastle e quarti Allarme Italia | Tonali ko

Il Barcellona ha battuto 7-2 il Newcastle, conquistando così i quarti di finale. La partita si è svolta in casa dei blaugrana, che hanno dominato la seconda parte del match dopo un primo tempo equilibrato. Nel frattempo, in Italia, Tonali è uscito dal campo a causa di un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi.

Il Barcellona travolge il Newcastle con una goleada: è festa blaugrana al Camp Nou. La squadra di Flick asfalta 7-2 gli uomini di Howe e conquista l’accesso ai quarti. Nel primo tempo gli ospiti provano a contenere gli avversari, ma nella ripresa Yamal e compagni dilagano: il classe 2007 segna su rigore, Lewandowski e Raphinha fanno doppietta. In gol pure Bernal e Fermin Lopez. Alle 21 in campo le ultime due gare di ritorno degli ottavi di Champions. Il Liverpool ospita ad Anfield il Galatasaray di Osimhen dopo il ko per 1-0 rimediato all’andata. Il Tottenham cerca l’impresa contro l’Atletico Madrid per provare a ribaltare il netto 5-2 subito al Metropolitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valanga blaugrana: 7-2 del Barça sul Newcastle e quarti. Allarme Italia: Tonali ko Articoli correlati Il Newcastle dura un tempo, poi il Barça dilaga e vola ai quarti di ChampionsGli inglesi tengono botta fino all'intervallo, nella ripresa show blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - Goleada Barcellona nel ritorno degli ottavi di... Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconeroOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...