Val di Zoldo | 15 nazioni 200 sciatori e 7 squadre di snow

Tra il 16 e il 18 marzo del 2026, la Val di Zoldo ospiterà un evento sportivo con la partecipazione di 15 nazioni, circa 200 sciatori e sette squadre di snowboarding. La località si prepara ad accogliere atleti provenienti da diversi paesi, pronti a competere sulle sue piste. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

La Val di Zoldo si prepara ad accogliere un appuntamento sportivo di rilevanza nazionale e internazionale tra il 16 e il 18 marzo del 2026. Per la settima volta consecutiva, il comprensorio ospiterà i Campionati Nazionali Universitari Invernali, una manifestazione che unisce competizione agonistica e spirito comunitario. La pista Cristellin diventerà teatro di sfide intense dove si sfideranno centinaia di sciatori provenienti da tutto il mondo. L’evento è curato dal Centro Universitario Sportivo Venezia in collaborazione con la Federazione Italiana dello Sport Universitario, garantendo standard tecnici allineati al calendario della Federazione Internazionale Sci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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