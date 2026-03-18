Una donna di 56 anni è stata arrestata a Maddaloni con l’accusa di usura ed estorsione. La polizia ha sequestrato più di 5.000 euro durante l’operazione, che è scaturita dalla denuncia di una persona che aveva subito le richieste estorsive. L’arresto è stato eseguito questa mattina, e ora si indaga sui dettagli del suo modus operandi.

Eseguito un arresto a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una donna di 56 anni è stata fermata con l’accusa di usura ed estorsione. L’intervento è scattato dopo la denuncia di una cittadina che ha raccontato di essere stata vittima di pressioni economiche e minacce legate a un presunto rapporto usurario. La denuncia e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una donna si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Maddaloni per denunciare una situazione di grave disagio economico e personale. La vittima ha riferito di aver subito ripetute richieste di denaro, accompagnate da minacce, che sarebbero riconducibili a un rapporto di usura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Usuraia 56enne arrestata a Maddaloni, ecco come agiva per estorcere denaro

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