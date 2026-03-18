Uomini e Donne anticipazioni | un cavaliere cacciato dallo studio il motivo

In una delle prossime puntate di Uomini e Donne, un cavaliere sarà allontanato dallo studio. La decisione avverrà durante la registrazione e coinvolgerà direttamente il protagonista dell’episodio. La trasmissione continuerà a proporre situazioni impreviste per i telespettatori italiani. La puntata verrà trasmessa a breve su Canale 5.

Uomini e Donne continuerà a sorprendere il pubblico italiano nel corso delle prossime puntate in onda a breve su Canale 5. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Edoardo Nestori sarà protagonista di momenti molto accesi. Il cavaliere lascerà lo studio dopo alcune mosse di Barbara De Santi. Quest'ultima riferirà di aver saputo che Edoardo era a cena con una persona estranea al programma. La rivelazione farà divampare un'accesa discussione all'interno del dating show guidato da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Edoardo sceglierà di abbandonare il trono over. Inoltre ci sarà spazio anche per Alessio, il quale rivelerà di aver ripreso a frequentare Debora dopo l'addio definitivo a Rosanna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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