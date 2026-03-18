Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 18 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con aggiornamenti in tempo reale disponibili in streaming. La trasmissione include segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico, offrendo ai telespettatori un'occasione di seguire le interazioni tra i protagonisti e gli sviluppi delle storie in corso. La diretta di oggi è disponibile su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Edoardo interrompe la conoscenza con Anita. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna sia con Matteo che Alessio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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