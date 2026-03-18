Università svelate Musei protagonisti con visite gratuite L’Ateneo si racconta

Anche l’ Università di Pisa partecipa il 20 marzo a "Università svelate 2026", la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla Crui, la conferenza nazjionale dei rettori, in collaborazione con Anci, l’associazione dei comuni italiani, con un programma di iniziative con al centro i musei dell’ateneo, fra visite guidate e aperture gratuite. "L’iniziativa - ha detto il rettore, Riccardo Zuchi - rappresenta un momento prezioso per riaffermare la centralità dell’università e rafforzare sempre più il legame tra ateneo e società. Fin dalla sua nascita, la Giornata ha avuto l’obiettivo di aprire le università ai territori ed è un’occasione per mostrare come l’università sia motore di sviluppo, innovazione e crescita culturale ed economica, capace di coniugare tradizione e futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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