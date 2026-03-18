Unicredit-Commerzbank Orcel apre a una revisione dell’offerta

Unicredit e Commerzbank sono al centro di un negoziato che sta portando a una possibile revisione dell'offerta. Dopo settimane di differenze evidenti, le due banche mostrano ora segnali di apertura, anche se le divergenze persistono. Orcel, rappresentante di Unicredit, ha detto che si potrebbe considerare una modifica delle condizioni. La discussione prosegue senza annunci ufficiali definitivi.

Qualcosa è cambiato. Le distanze tra Unicredit e Commerzbank rimangono, ma per la prima volta le posizioni sembrano avvicinarsi, anche se di poco. Dopo la timidissima apertura dell’ad della banca tedesca, Bettina Orlopp, ieri è arrivata un’altra apertura, stavolta sul fronte italiano, dall’ amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel. Nello specifico, il numero uno di Gae Aulenti apre alla revisione al rialzo del premio dell’Ops su Commerzbank. L’offerta di Unicredit e la ricerca di un dialogo. L’obiettivo di Unicredit, dichiarato con il lancio dell’offerta pubblica volontaria di scambio per superare la soglia del 30% nell’istituto tedesco, era proprio quello di aprire un confronto, che finora non c’è stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Unicredit-Commerzbank, Orcel apre a una revisione dell’offerta Articoli correlati UniCredit, Orcel sfida Berlino e lancia Ops su CommerzbankNoi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Orcel (Unicredit) pronto a rivedere OPS. Commerzbank spicca il voloUnicredit e Commerzbank più vicine? Non è dato saperlo, ma l’ultimo tentativo di approccio fatto da Unicredit sembrerebbe sfociare su un sentiero più... Approfondimenti e contenuti su Unicredit Commerzbank Orcel apre a una... Temi più discussi: Unicredit-Commerzbank: ecco i tre scenari di M&A e il tesoro nascosto nei bilanci della banca tedesca; Unicredit, Ops per superare il 30% di Commerzbank. Berlino: Inaccettabile e ostile; Unicredit non scala, ma ci gira intorno. Berlino alza nuove barricate su Commerzbank (di F. Conti); Commerzbank apre a Orcel: Ma ci serve una proposta. Unicredit-Commerzbank, Orcel apre a una revisione dell’offertaL'ad di Unicredit, Andrea Orcel, apre a una revisione al rialzo del premio per gli azionisti di Commerzbank nell'ambito dell'Ops. lanotiziagiornale.it UniCredit, Orcel apre a Commerzbank: Confrontiamoci, pronti a rivedere i termini dell’OPS(Teleborsa) - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, torna a spingere sul dossier Commerzbank e invita apertamente la banca tedesca ad avviare un confronto strutturato sull’OPS presentata nei giorni scorsi. finanza.repubblica.it Andrea Orcel, CEO di UniCredit, spiega che l’offerta pubblica di scambio su Commerzbank AG nasce per sbloccare una situazione di stallo durata circa 18 mesi, caratterizzata da incertezza e mancanza di dialogo tra le parti. L’obiettivo principale dell’operaz - facebook.com facebook #Unicredit, Orcel: su #Commerzbank vogliamo sbloccare lo stallo. Pronti a dialogare con tutti e a migliorare l’offerta x.com