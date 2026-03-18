Una commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Bsm

Una commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Bsm è stata proposta dalla maggioranza, che ha depositato un progetto di legge costituzionale. La commissione si occuperà di indagare sul cosiddetto ’piano parallelo’ e sulla vendita di partecipazioni dell’Ente Cassa di Faetano. La proposta mira a approfondire le modalità di queste operazioni e a chiarire le questioni legate alle autorizzazioni e alle decisioni prese.

La maggioranza ha depositato il progetto di legge costituzionale per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sul cosiddetto ’ piano parallelo ’ e sulla vendita di partecipazioni dell’ Ente Cassa di Faetano. Secondo la maggioranza, "l’obiettivo è fare piena luce sulla vicenda, chiarire eventuali responsabilità politiche e amministrative e verificare possibili conflitti di interesse ". Si tratta di un’iniziativa di natura costituzionale, scelta che garantisce alla Commissione strumenti incisivi per svolgere il proprio lavoro con piena efficacia. "La ricerca della verità procederà senza interferire con l’operato dell’autorità giudiziaria", precisano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Bsm Articoli correlati L’intrigo di San Marino, scalata a Bsm: “Attentato allo Stato”San Marino, 8 febbraio 2026 – Quella che doveva essere un’operazione finanziaria si è trasformata in un caso che travalica i confini del Titano. Ferrara e Febo sulla commissione d'inchiesta: “Grati per una presenza che segna un passaggio fondamentale per il futuro della città”Il sindaco di Chieti e il presidente del consiglio comunale pronti ad accogliere la missione della Commissione parlamentare presieduta dall’onorevole... Altri aggiornamenti su Una commissione d'inchiesta sulla... Temi più discussi: Una commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Bsm; Opposizioni: Chiederemo comma specifico in Consiglio sulla Commissione d'Inchiesta; Opposizione attacca il pdl della maggioranza sulla Commissione d'inchiesta: Finta indagine, un'operazione di copertura politica - libertas; San Marino. Vicenda bulgara o saga sammarinese viziata da incompetenza e ingordigia? La serata delle opposizioni. Opposizione attacca il pdl della maggioranza sulla Commissione d’inchiesta: Finta indagine, un’operazione di copertura politicaSAN MARINO - L’opposizione si scaglia contro il progetto di legge presentato dalla maggioranza per istituire una Commissione d’inchiesta sull’Affare ... libertas.sm Caso Bsm in Consiglio, la maggioranza frenaIl ’caso Bsm’ scalda anche le stanze della politica sammarinese. Inevitabilmente. Il tentativo delle opposizioni di far partire subito una commissione d’inchiesta sul ’piano parallelo’ indicato dal ... ilrestodelcarlino.it "Spy story a San Marino": il Titano, la fallita scalata a BSM e il "Piano Parallelo" al centro del "Venerdì" di Repubblica - facebook.com facebook