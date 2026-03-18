Un Wto formato Usa e Cina? La possibile convergenza sui nuovi equilibri commerciali

L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, inizialmente programmato per fine mese, è stato rimandato. Nel frattempo, si stanno studiando possibilità di avvicinamento tra Cina e Stati Uniti riguardo ai nuovi equilibri commerciali, ancora influenzati dalla fase dei dazi avviata circa un anno fa. Le discussioni sono in corso senza annunci ufficiali, mentre le due potenze valutano eventuali convergenze.

L’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per fine mese è stato rimandato. Ma si sta lavorando su una possibile convergenza di Cina e Stati Uniti sui nuovi equilibri commerciali, ancora condizionati fortemente dalla stagione dei dazi inaugurata, un anno fa, dallo stesso Trump. Almeno per i prossimi anni il Dragone continuerà a fare dell’export forsennato la sua principale leva per la crescita: con la domanda interna al palo e i consumi depressi, tutto quello che non verrà assorbito dal mercato domestico, se ne andrà all’estero. Ne faranno le spese l’Europa, certo, ma anche gli stessi Stati Uniti, seppur protetti dalla gabbia doganale costruita dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Formiche.net

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