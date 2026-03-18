MONTEGRANARO (Fermo) Omicidio nelle campagne di Montegranaro: si indaga sulla morte, sabato scorso, di Vladislav Sergevich Grigorev (foto), per tutti Vlad, un 42enne russo che lavorava come stalliere in una struttura ricettiva con maneggio, ucciso dal colpo di fucile partito da un cacciatore 82enne che partecipava a una battuta di caccia alla volpe, Palmiero Berdini. Vlad era uscito dalla struttura perché le fucilate stavano spaventando i cavalli, poi la situazione è degenerata. Sequestrati i telefonini della vittima, del cacciatore e di Stefania Quattrini, la titolare del maneggio. In particolare sono alcuni screenshot, ripresi dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un video ha ripreso il cacciatore che litiga con lo stalliere morto: "Mi è partito un colpo"

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Temi più discussi: Un video ha ripreso il cacciatore che litiga con lo stalliere morto: Mi è partito un colpo; La crociata di Roberto, il boscaiolo contro la caccia: Proteggo gli animali sfidando le doppiette; La storia dello stalliere ucciso dal cacciatore che aveva filmato. Vlad era uscito per recuperare i cavalli, terrorizzati dagli spari; Cane massacrato da un cacciatore a pedate e botte col calcio del fucile.

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