Un posto al sole le anticipazioni del 19 marzo 2026 | cambio di vita per Ida Diego ha paura

Da dilei.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 marzo: Nella puntata precedente del 18 marzo 2026. Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, che si ostina a non voler far tornare a casa la figlia, e decide di parlare con lei. Raffaele e Ornella, già alle prese con i loro problemi di coppia, dovranno affrontare anche quelli di Ida e Diego. 🔗 Leggi su Dilei.it

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