Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Damiano scopre un indizio che potrebbe aiutare a scoprire dove si trova la banda di Stella. La soap partenopea si concentra sugli sviluppi delle indagini e sui personaggi coinvolti nella vicenda. I protagonisti si preparano a fare passi importanti per risolvere la situazione.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: si tratta di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 19 marzo Roberto Ferri sarà ancora alle prese con la delicata situazione tra lui, Cristina e Greta; intanto, Ferri dovrà anche rassicurare Marina. Mentre continuano i problemi per Diego e Ida, Eduardo cerca di stare tranquillo, ma per lui potrebbero esserci guai in arrivo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 19 marzo: Damiano trova un indizio per stanare la banda di Stella

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