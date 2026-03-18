Un pesce al volante per aiutare i disabili? L’esperimento assurdo che ha conquistato il Guinness World Record

Un pesce rosso di nome Blub ha stabilito un record nel Guinness World Record percorrendo la distanza più lunga mai fatta da un pesce a bordo di un veicolo motorizzato. L’esperimento, che ha attirato l’attenzione di molti, ha visto il pesce muoversi all’interno di un veicolo appositamente allestito. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando curiosità e sorpresa tra gli appassionati di record e non solo.

Un esemplare di pesce rosso di nome Blub è entrato ufficialmente nel Guinness World Record per aver percorso la maggiore distanza mai coperta da un pesce a bordo di un veicolo motorizzato. Grazie a una speciale piattaforma hi-tech realizzata dall’inventore olandese Thomas de Wolf, il piccolo animale ha “guidato” il suo acquario mobile per oltre 12 metri in appena sessanta secondi. L’esperimento, che combina visione artificiale e robotica, ha dimostrato come il movimento di un essere vivente in acqua possa essere tradotto in tempo reale in comandi meccanici per lo spostamento su terra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guinness World Records (@guinnessworldrecords) Il cuore tecnologico di questa impresa risiede in un sistema di rilevamento estremamente sofisticato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un pesce al volante per aiutare i disabili? L’esperimento assurdo che ha conquistato il Guinness World Record Articoli correlati Resident Evil detiene un guinness world record che nessuno conosce e che poteva minarne il successoCi apprestiamo ad accogliere il nono capitolo della saga principale di Resident Evil, una delle più celebrate e amate serie videoludiche sul mercato. PUBG Mobile infrange un Guinness World Record durante il Friend FestPUBG Mobile ha ufficialmente infranto un Guinness World Record, dimostrando ancora una volta la forza e la compattezza della sua community globale. Tutto quello che riguarda Guinness World Record Argomenti discussi: Pesce rosso da Guinness World Record guida un’auto hi-tech e potrebbe aiutare i disabili, ma al suo benessere chi ci pensa?. Pesce rosso da Guinness World Record guida un’auto hi-tech e potrebbe aiutare i disabili, ma al suo benessere chi ci pensa?Blub, il pesce rosso, guida un’auto hi-tech e conquista il Guinness World Record. Innovazione lodevole, ma è giusto usare gli animali? greenme.it Il pesce rosso Blub guida un’auto hi-tech: è Guinness World Record!12 metri percorsi in un solo minuto: ecco l'incredibile record di Blub, il pesce rosso che pilota un veicolo hi-tech a sensori ... 105.net