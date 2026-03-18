Un pediatra di Catania partecipa a un tirocinio internazionale in Senegal. Riccardo Castorina, giovane medico, si sposterà nel paese africano per svolgere un’esperienza sanitaria sul campo. La missione mira a offrire assistenza pediatrica e a condividere competenze mediche in un contesto diverso da quello italiano. Castorina partirà a breve, coinvolto in un progetto di collaborazione internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tirocinio internazionale per Riccardo Castorina. Un giovane medico catanese sarà protagonista di un’importante esperienza all’estero. Riccardo Castorina, specializzando in pediatria presso l’Irccs Fondazione Policlinico San Matteo e studente dell’Università di Pavia, prenderà parte a una missione sanitaria in Senegal. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pavia Asti Senegal (Cpsas) e rappresenta la seconda missione di pediatri italiani nel Paese africano dall’inizio del 2026. Attività mediche nell’ospedale di Ziguinchor. Durante il periodo di permanenza, il medico sarà affiancato dai colleghi Sofia Tridella e Lorenzo Leone, con i quali collaborerà nelle attività sanitarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Un pediatra di Catania in missione sanitaria in Senegal

Articoli correlati

Una Goccia di sorriso. La missione in SenegalParte da Spezia un importante progetto di solidarietà nel cuore dell’Africa, realizzato grazie all’impegno in prima persona di una squadra di...

Leggi anche: La missione in Senegal. Aiuti ai bimbi cardiopatici

Contenuti e approfondimenti su Un pediatra di Catania in missione...

Temi più discussi: Sport, salute e scienza: a Roma un convegno per la cura, la tutela e l’inclusione dei minori; CORRADO FORTUNA - Nel cast de Il dio dell'amore; Vanina 2 – un vicequestore a Catania: anticipazioni puntata 11 marzo 2026; Pasqua 2026: da oggi a Catania disponibili le Uova per la vita di AIL.

In Sicilia 50mila bambini senza pediatra: sistema in affanno tra pensionamenti e ritardiSono oltre 50mila i bambini siciliani che non hanno un pediatra di libera scelta, principalmente a causa di pensionamenti. meridionews.it

Due medici aggrediti dal familiare di un paziente al policlinico di CataniaDue medici del Policlinico di Catania sono stati aggrediti ieri nel reparto pediatria dal familiare di un paziente. Uno dei medici aveva chiesto conto all'uomo delle false generalità che aveva fornito ... rainews.it

Brutto incidente lungo la tratta ferroviaria Palermo-Catania: un treno si è scontrato con un furgone La ricostruzione dell'impatto nel nostro articolo su QdS.it https://qds.it/treno-travolge-furgone-paura-lungo-la-linea-palermo-catania/ #QDS #QdSNotizie #QdSNe - facebook.com facebook

. @seriecofficial | Catania, adesso è anche ufficiale: William Viali è il nuovo allenatore x.com