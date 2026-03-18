Un ‘Oscar’ in Ucraina per Sean Penn | Fatto con resti di un vagone colpito dai russi

Durante gli Oscar 2026, Sean Penn ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista, ma non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles per ritirarlo. Invece, l’attore è tornato in Ucraina, dove ha ricevuto un riconoscimento per aver realizzato un’opera utilizzando resti di un vagone colpito dai russi. La premiazione e il viaggio sono stati segnalati come eventi distinti.

(Adnkronos) – Agli Oscar 2026 ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista, ma Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles (e quindi non ha ritirato il premio) per recarsi nuovamente in Ucraina. E lì, a sorpresa, ha ricevuto una statuetta speciale: la forma è proprio quella di un Oscar ma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Ecco perché Sean Penn non era agli Oscar: in Ucraina gli hanno regalato una statuetta fatta con il metallo di un treno colpito dalla guerraE durante la visita, l’attore ha ricevuto un dono altamente simbolico: una statuetta a forma di Oscar realizzata con il metallo recuperato da un...

Leggi anche: Sean Penn in Ucraina? I motivi dietro l'assenza agli Oscar 2026

Contenuti utili per approfondire Sean Penn

Temi più discussi: C'era un buon motivo per cui Sean Penn non era agli Oscar e quel motivo è l'Ucraina; Oscar 2026, Sean Penn vince la statuetta ma diserta la cerimonia. È a Kiev per sostenere l'Ucraina; Oscar 2026, Sean Penn vince per la terza volta ma è a Kiev; Sean Penn ha disertato gli Oscar e il suo è stato un gesto con un messaggio potentissimo.

Ecco perché Sean Penn non era agli Oscar: in Ucraina gli hanno regalato una statuetta fatta con il metallo di un treno colpito dalla guerraL’attore, premiato come miglior non protagonista per Una battaglia dopo l’altra, non era alla cerimonia di Hollywood: era in Ucraina, dove ha incontrato Zelensky e ha ricevuto una statuetta simbolica ... vanityfair.it

Sean Penn e l’Oscar di ferro: il riconoscimento ricevuto in Ucraina dopo il gran rifiutoChi ha seguito la notte degli Oscar lo sa, l'attore ha disertato per volare a Kiev. E gli ucraini lo hanno ringraziato con una statuetta speciale ... iodonna.it

VIDEO | Sean Penn ha ricevuto in dono dall'Ucraina una statuetta a forma di Oscar, realizzata con metallo proveniente da un vagone ferroviario danneggiato dalla guerra, dopo aver disertato la cerimonia di domenica per visitare il Paese devastato. #ANSA htt - facebook.com facebook

L'attore statunitense Sean Penn ha ricevuto in dono dall'Ucraina la statuetta a forma di Oscar, realizzata con metallo proveniente da un vagone ferroviario danneggiato dalla guerra, dopo aver disertato la cerimonia per visitare il Paese devastato dal conflitto # x.com