L'ex calciatore sarà opinionista al Mondiale su Fox Sports a partire dall'11 giugno. Il suo ruolo si affiancherà a quello di Henry, già presente nel team di commentatori. Il giovane incarico si aggiunge alla sua esperienza nel calcio, offrendo analisi e commenti durante le partite del torneo. La sua presenza in studio sarà visibile durante le trasmissioni dedicate alla manifestazione.

Zlatan Ibrahimovic ha un nuovo. lavoro. L'ex fuoriclasse svedese, senior advisor di RedBird soprattutto per il Milan, sarà uno degli opinionisti di punta della rete americana Fox Sports per il prossimo Mondiale. Ad annunciarlo a The Athletic è stato il presidente di Fox Sports, Brad Zager. "Era in cima alla lista delle persone che volevamo per questi Mondiali. Non c'era motivo per vedere se era disposto a farlo". La risposta del braccio destro di Cardinale è stata positiva e ieri notte è arrivato l'annuncio da parte della rete che ha già come opinionista anche Henry. Ibrahimovic farà il suo debutto in studio all'inizio del Mondiale ovvero l'11 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un nuovo lavoro per Ibra! Al Mondiale l'ex bomber sarà (pure) opinionista su Fox Sports

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