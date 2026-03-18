Secondo un articolo pubblicato su Chi, Checco Zalone avrebbe iniziato una relazione con Valentina Liguori, ex moglie di un noto calciatore. La donna ha 51 anni, cinque in più del comico e regista pugliese, il cui vero nome è Luca Pasquale Medici. La notizia riguarda la sfera privata del celebre artista e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla loro relazione.

Un nuovo amore per Checco Zalone. Nella vita di Luca Pasquale Medici, questo il nome d’arte del re del botteghino, da qualche tempo c’è Valentina Liguori, 51 anni, tre in più del comico e regista pugliese. È il settimanale “Chi” a pubblicare in esclusiva le prime immagini della coppia a Roma. Dopo diciotto anni si è concluso l’amore con l’ex compagna Mariangela Eboli, una rottura ufficializzata lo scorso dicembre ma avvenuta molto prima, a luglio 2024. Amore da cui sono nate le figlie Gaia, nel 2013, e Greta, nel 2017. Oggi nella vita di Zalone c’è l’ex modella napoletana Valentina Liguori: non è un nome sconosciuto al mondo del gossip, fino a due anni fa era sposata con Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, una storia iniziata nel 2004 con l’arrivo del figlio Riccardo nel 2012. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un nuovo amore per Checco Zalone: il cuore del re del botteghino batte per Valentina Liguori, ex moglie di Zambrotta. L’indiscrezione su Chi

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