I leader del campo progressista si sono riuniti ieri a Piazza del Popolo a Roma per esprimere il loro dissenso contro la riforma sulla giustizia promossa dalle destre. Presenti Elly Schlein del Pd, Giuseppe Conte del M5S, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, che hanno partecipato alla manifestazione per difendere la Costituzione e opporsi alla proposta di modifica delle norme giudiziarie. La manifestazione ha visto una partecipazione compatta delle forze politiche di sinistra.

A Piazza del Popolo a Roma, ieri, sul palco, a difesa della Costituzione e per il No alla riforma sulla giustizia delle destre, si sono ritrovati tutti i leader del campo progressista: Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs. L’evento è stato organizzato dal Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale”. Davanti al palco una enorme bandiera arcobaleno per la pace. Oltre ai simboli dei partiti, tra gli altri, anche quelli dell’Anpi e della Cgil, cartelli dei sindaci per il no e della Palestina. “Votiamo no, lasciate in pace la Costituzione”, uno degli slogan. Con una cover di “C’è chi dice no” di Vasco Rossi, il cantante Piji ha aperto la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Un No in difesa della Costituzione contro la riforma truffa sulla giustizia

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