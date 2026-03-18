Un momento di speranza per il futuro

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi ha ricordato Marco Biagi in un momento definito di speranza per il futuro. La sua riflessione si è concentrata sulla memoria dell’economista, senza approfondire cause o motivazioni. L’evento si inserisce in un contesto di ricordo e di riflessione, senzacludere dettagli su eventuali iniziative o coinvolgimenti specifici.

Anche monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi ha ricordato Marco Biagi. "Un bimbo di 10 anni mi ha chiesto: lei come vede il futuro? È una domanda che viene dal cuore. Biagi ha saputo vedere il futuro. Il domani è inquietante se un bimbo chiede una cosa simile" Per questo, secondo Castellucci, "è un onore e una gioia sostenere questa nuova edizione del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale. Ogni giorno, nel territorio modenese dove abito e opero da oltre dieci anni, ho modo di incontrare qualche persona impegnata nella formazione, compresa la formazione al lavoro, che è la più efficace risposta al clima di tensione, odio e violenza al quale purtroppo quotidianamente assistiamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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