un miscuglio di idee e divertimento in classe

In classe, gli studenti hanno condiviso le ricette di piatti tipici del loro Paese e si sono divisi in gruppi per lavorare a una preparazione che includesse almeno uno degli ingredienti presentati. Dopo aver discusso e pianificato, sono tornati a casa per mettere in pratica le idee, creando così un mix di culture e sapori diversi. L’attività ha coinvolto tutti i partecipanti in modo pratico e interattivo.

In classe, ognuno di noi ha portato la ricetta di un piatto tipico del proprio Paese. Ci siamo poi divisi in gruppi e a casa abbiamo pensato ad una preparazione che prevedesse almeno uno tra gli ingredienti presenti nelle ricette di ognuno di noi. Il primo gruppo ha cucinato il "piatto degli dei", un riso bollito con verdure, pomodorini e salsa di soja. Di secondo ha preparato i nuggets vegetariani, polpette con uovo e pangrattato e dei wurstel cotti in friggitrice ad aria. Per evitare gli sprechi, l’uovo avanzato è stato strapazzato insieme a delle patate. Come bevanda abbiamo bollito dell’acqua e vi abbiamo messo in infusione l’erba cedron, che si usa in Perù per fare l’onche, un aperitivo tipico, infine è stato aggiunto lo zucchero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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