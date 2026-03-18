Un libro fa primavera | scrittori in passerella nel cuore di Camucia

Dal 21 marzo al 30 maggio 2026 si svolge a Camucia un ciclo di eventi dedicati ai libri, organizzato dall’Associazione Francesco Sandrelli. A partire da questo sabato, presso la sede in via della Repubblica 5, si terranno presentazioni di libri e incontri con scrittori. La rassegna si svolge nel cuore della cittadina e coinvolge vari autori nel periodo primaverile.

Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio 2026. Da sabato prende l’avvio un ciclo di presentazioni di libri e incontri presso la sede dell’ Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Di seguito il programma dell’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Cortona. Sabato 21 marzo alle ore 17.30 presentazione del libro “Cortona e la Grande Guerra – il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto Mondiale” di Mario Parigi membro dell’Accademia Etrusca di Cortona, della Società Storica Aretina e dell’Accademia Petrarca di Letteratura Arti e Scienze di Arezzo Sarà presente l’autore. Sabato 18 aprile alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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