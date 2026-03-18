un libro di sogni ma soprattutto da veglia

“Winter Dreams: A Historical Guide to Old Age” di Barbara H. Rosenwein: un libro per comprendere le nostre risposte emotive alla vecchiaia alla luce delle eredità culturali e intellettuali che abbiamo ricevuto "Sarei felice di morire guardando il mare” dissi, osservando un tramonto sul mare di Kep, in Cambogia. “Se vuoi morire guardando il mare, allora guarda la foresta”, mi rispose il francese, che si era stabilito in quella che era stata la Saint Tropez del Sud-est asiatico prima di essere ridotta in macerie dai khmer rossi. In Cambogia è feroce la volontà di sfuggire alla morte: meglio sopravvivere guardando la foresta che morire felici di fronte al mare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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