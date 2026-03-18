Un articolo analizza come alcune informazioni false si siano diffuse tra Teheran e il recente referendum. Viene evidenziato come gruppi di persone abbiano confuso i motivi del No, facendo diventare la loro posizione contro la guerra e il referendum una negazione della realtà. Questa confusione ha portato a un risultato che viene descritto come un pasticcio anti-moderno, che sembra condurre verso un senso di vuoto.

I qualunquisti hanno mischiato gli ingredienti del No, il risultato è che il No alla guerra e il No al referendum sono diventati una negazione della realtà, un pasticcio anti-moderno, un biglietto di sola andata verso il nulla. Tutto si tiene, l’odio per Trump si trasforma in assist per gli ayatollah; il pensiero assolutista della sinistra diventa una «fatwa» contro chi vota Sì. Israele elimina Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale, il principale responsabile della strage di manifestanti a Teheran e nelle altre città iraniane, il vero leader della Repubblica islamica, ma il democratico fronte del No a tutto non spende una parola per dire che è cosa buona e giusta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Un filo di bufale che va da Teheran al referendum

Articoli correlati

Bufale e veleni da “Report” sulla Fondazione Einaudi: è colpevole di promuovere il “No” al referendum? La dura replicaLa Fondazione Einaudi in un video sui social ha risposto con elegante fermezza alle insinuazioni lanciate ieri da “Report” con la solita inchiesta...

Bufale e veleni da “Report” sulla Fondazione Einaudi: è colpevole di promuovere il “Sì” al referendum? La dura replicaLa Fondazione Einaudi in un video sui social ha risposto con elegante fermezza alle insinuazioni lanciate ieri da “Report” con la solita inchiesta...

Aggiornamenti e notizie su Un filo di bufale che va da Teheran al...

Discussioni sull' argomento La guerra finta con l'AI: il diluvio di immagini fake sulla guerra in Iran tra propaganda e occasioni di guadagno; Iran, la giornata di guerra. Missili di Teheran su Tel Aviv, due morti. Bombardamenti israeliani a Beirut | Libero Quotidiano.it; Trump avverte che l’Iran sta usando l’intelligenza artificiale per creare armi di disinformazione.

Guerra Medio Oriente, chi è alleato con chi. Filo-USA e amici dell’Iran: la mappa degli schieramentiI paesi arabi condannano l'aggressività di Teheran, ma al momento si limitano a posizioni difensive nel timore di un’invasione di terra. Il regime degli ayatollah conta su Hezbollah e Houthi. La Turch ... msn.com

Israele uccide l'uomo forte di Teheran, nella notte scatta la rappresaglia iraniana, ancora bombe e morte sul Libano. Segui le notizie sulla guerra all'Iran, minuto per minuto e 24 ore su 24, con la maratona di Rainews.it - facebook.com facebook

Sono passate diverse ore da Teheran non ci sono segnali su morte di Larijani e Soleimani. x.com