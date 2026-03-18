Un continente di consumatori di cocaina L’Europa

L’Europa si configura ormai come uno dei principali mercati di consumo di cocaina a livello mondiale. La domanda di questa sostanza nel continente si mantiene stabile e in crescita, trasformando il mercato in un elemento centrale nelle attività delle organizzazioni criminali transnazionali. La regione non è più solo un punto di transito per il traffico di droga, ma anche un luogo di consumo diffuso.

L’Europa non è più soltanto una piattaforma logistica del narcotraffico globale. È diventata uno dei principali mercati di consumo di cocaina al mondo, con una domanda stabile, prevedibile e in crescita che rappresenta oggi uno dei pilastri economici delle organizzazioni criminali transnazionali. La trasformazione è strutturale: da area di passaggio a continente-cliente. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

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