Un big rotto uno che ha tradito e un portiere contro cui abbiamo sbattuto | Italia dossier Irlanda del Nord

Il 26 marzo l’Italia affronterà in gara di andata i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. La squadra di mister O’Neill si presenta con un big rotto, un giocatore che ha tradito e un portiere con il quale abbiamo avuto scontri in passato. Tra i calciatori da tenere d’occhio ci sono un trequartista del West Bromwich e altri che potrebbero fare la differenza sul campo.

Cinque anni fa, l'Irlanda del Nord corrispondeva all'inizio di una disfatta. L'Italia rincorreva la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar, per staccare il pass era necessario vincere. Delle 12 conclusioni tentate, nessuna fu in grado di battere il portiere avversario, Bailey Peacock-Farrell. Quello 0-0 condannava gli Azzurri a passare per gli spareggi, dove un'insospettabile Macedonia del Nord si sarebbe messa di traverso, negandoci un'altra volta l'accesso ai Mondiali. Stavolta, almeno in parte, i grandi numeri che si ricavano dai precedenti sono dalla nostra parte. In undici sfide complessive - comprese le amichevoli - la Nazionale ha sempre vinto ogni volta che ha potuto giocare in casa; viceversa, non è mai riuscita a prevalere quando gli incontri si sono disputati in Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un big rotto, uno che ha tradito e un portiere contro cui abbiamo sbattuto: Italia, dossier Irlanda del Nord Articoli correlati Leggi anche: Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord Leggi anche: Biglietti Italia Irlanda del Nord: quando escono e come acquistare