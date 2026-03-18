Un nuovo alunno si aggiunge alla scuola primaria di Gaibanella, portando a tre il totale degli iscritti. La rappresentante dei genitori ha annunciato che, grazie ai bambini già iscritti, la scuola avrà un futuro garantito per il prossimo anno. La novità rappresenta un passo importante per l’istituto, che ora pianifica le attività e la gestione delle risorse in vista del nuovo ciclo scolastico.

"Ci siamo riusciti, il prossimo anno avremo la nostra prima grazie ai bambini che si sono iscritti", esulta Cinzia Pocaterra, rappresentante d’istituto dei genitori della scuola primaria di Gaibanella. Al suo fianco papà e mamme, gli stessi insegnanti, il dirigente scolastico Antonio Di Cerbo, al timone del comprensivo Alberto Manzi, istituto che conta plessi a Ferrara, Gaibanella e Voghiera. Il numero minimo per formare una classe prima nelle scuole elementari è di 15 bambini, per il prossimo anno si sono iscritti in 16. Un alunno in più, numero che garantisce la continuità scolastica di quel plesso al quale tutta la frazione è molto attaccata, la scuola una grande famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un alunno in più. E le elementari hanno un futuro

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