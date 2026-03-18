Ultras e criminalità | un legame storico difficile da spezzare

Il rapporto tra ultras e criminalità nel calcio italiano rappresenta una questione che si ripresenta nel tempo, coinvolgendo gruppi di tifosi e reti di attività illecite. Le dichiarazioni di uno scrittore noto hanno riacceso il dibattito, portando nuovamente all’attenzione pubblica i legami storici tra questi gruppi di sostenitori e ambienti criminali. Il tema rimane al centro delle discussioni senza che si siano trovate soluzioni definitive.

Le recenti dichiarazioni di Roberto Saviano riportano al centro del dibattito un tema tanto delicato quanto persistente nel calcio italiano: il rapporto tra il mondo ultras e gli ambienti criminali. L’inchiesta “Doppia Curva”, citata dallo scrittore, rappresenta solo uno dei tanti episodi che negli anni hanno sollevato interrogativi profondi sulla gestione delle tifoserie organizzate e sul ruolo delle società calcistiche. Il fenomeno ultras nasce come espressione di passione e appartenenza, ma in diversi contesti si è progressivamente intrecciato con dinamiche che vanno ben oltre il tifo. Gestione dei biglietti, parcheggi, merchandising parallelo e controllo del territorio intorno agli stadi sono diventati, in alcuni casi, strumenti di potere e profitto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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