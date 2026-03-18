Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi nel calcio italiano si sono svolte diverse partite e sono state annunciate alcune novità riguardanti il campionato di Serie A. Sono stati comunicati i risultati di alcune gare e aggiornamenti su infortuni e formazioni ufficiali. Le notizie si concentrano sugli eventi più recenti che riguardano le squadre e i giocatori coinvolti nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Lautaro ammette: «Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, vi svelo il mio sogno» Fulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Infortunio Skorupski, problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco come il Bologna sopperirà alla sua assenza Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via della rimozione di un coro allo stadio! Milan, scocca la pace tra Leao e Pulisic: il chiarimento... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Centrale Sport #6: Il debutto di Ashley Cole e il futuro del Cesena Calcio, Formula 1 e altro

Aggiornamenti e notizie su Ultime Notizie Serie

Temi più discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornata; Udinese-Juventus 0-1, Boga regala vittoria e quarto posto a Spalletti; Le partite di oggi: è il giorno del derby. Si gioca anche in Liga, Ligue 1 e Bundesliga; Serie A oggi: dove vedere le partite della 29ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Serie A, petardo contro Audero: arrestato 19enne ultras dell’InterLe ultime notizie di oggi con l'arresto di un ultras interista 19enne, responsabile del lancio del petardo contro Audero, i dettagli Apriamo le ultime notizie con l’arresto da parte della Digos di un ... ilsussidiario.net

Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale: tre punti per ConteDa quel pomeriggio a Verona, il 18 agosto del 2024, e da quel «chiediamo umilmente scusa», sono passati uno scudetto, una Supercoppa e 560 giorni. Sembra un giorno remotissimo nel tempo e nello spazio ... ilmattino.it

Le ultime notizie e l'ultima ora di oggi, 16 marzo: Israele ha avviato una serie di operazioni terrestri in Libano per colpire Hezbollah Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/ultime-notizie-ultimora-oggi-16-marzo-israele-invade-il-libano-e-trump-chiede-aiuto- - facebook.com facebook