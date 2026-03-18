L’annuncio ufficiale è arrivato: Davide Nicola non ricopre più il ruolo di allenatore della Cremonese. La società ha comunicato il cambio dopo aver già scelto il suo sostituto. L’addio di Nicola è stato reso pubblico poco fa, segnando un cambiamento importante nello staff tecnico del club. La decisione segna la fine dell’epoca dell’attuale allenatore, con il nuovo nome già annunciato.

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato qualche istante fa: Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese. Il club lombardo lo ha esonerato dopo la pesante sconfitta casalinga dello scontro salvezza con la Fiorentina, un 4-1 che ha definitivamente convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica. (Screen sito ufficiale Cremonese) – Calciomercato.it “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE l’esonero di Nicola: già scelto il nome del sostituto

Articoli correlati

Torino, UFFICIALE l’esonero di Baroni: già annunciato il sostitutoFatale al tecnico il ko in casa del Genoa, la quattordicesima stagionale: i granata ora sono appena tre punti sopra la zona retrocessione L’esonero...

Leggi anche: UFFICIALE – Salta una panchina in Serie A: c’è già il nome del sostituto

Contenuti utili per approfondire UFFICIALE l'esonero di Nicola già...

Temi più discussi: Per la Cremonese è notte fonda: Nicola a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta. Due i nomi per sostituirlo; Cremonese, esonerato Nicola: il comunicato ufficiale e il possibile sostituto; Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in pole; Cremonese: Nicola verso l’esonero, i grigiorossi pensano a Gotti.

Ufficiale: la Cremonese esonera Nicola. Al suo posto in arrivo GiampaoloU.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professiona ... gazzetta.it

UFFICIALE - Cremonese, esonero per NicolaLa notizia era nell'aria, ora è ufficiale: la Cremonese ha esonerato Davide Nicola. Decisiva la sconfitta pesante subita contro la Fiorentina, nell'ultimo turno di campionato. Al suo posto è pronto ... fantacalcio.it

#SerieA In casa #Cremonese, in attesa della firma di Marco #Giampaolo, arriva la comunicazione dell'esonero di Davide #Nicola. "La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigior - facebook.com facebook

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: la Cremonese ha esonerato Davide #Nicola Al suo posto è pronto Marco Giampaolo, con un contratto sino al 2027 x.com