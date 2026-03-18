UEFA e Schwarz | alleanza verde fino al 2030

L’Unione delle Associazioni di Calcio Europee ha firmato un accordo con il Gruppo Schwarz, proprietario di Lidl e PreZero, che durerà fino al 2030. L’intesa riguarda iniziative congiunte per promuovere progetti legati alla sostenibilità ambientale e alla nutrizione. La partnership mira a coinvolgere il calcio europeo in attività dedicate alla tutela dell’ambiente e alla salute alimentare.

L’Unione delle Associazioni di Calcio Europee ha siglato un’alleanza strategica con il Gruppo Schwarz, proprietario dei marchi Lidl e PreZero, per rafforzare i programmi di sostenibilità ambientale e nutrizionale. Questo accordo trasforma la catena di supermercati in partner ufficiale delle competizioni nazionali maschili fino al 2030, includendo gli Europei del 2028 nel Regno Unito e in Irlanda. Michele Uva, responsabile della sostenibilità sociale e ambientale, guida questa iniziativa che punta a integrare l’economia circolare nelle operazioni degli stadi e nei progetti educativi. La collaborazione non si limita allo sponsorizzazione commerciale, ma mira a creare una piattaforma digitale paneuropea per supportare le federazioni nazionali nell’inserimento dello sport scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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