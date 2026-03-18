Ucraina Zelensky in Spagna dopo le rassicurazioni di Starmer

Da tv2000.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il presidente ucraino si trova in Spagna, dove incontrerà il primo ministro Sánchez. La visita arriva dopo le rassicurazioni di Starmer e si concentrerà su questioni relative all’energia e alle strategie di difesa del paese. La visita ufficiale segue un momento di attenzione internazionale sulla situazione ucraina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato finora.

Ucraina. Oggi il presidente Zelensky vola in Spagna per incontrare il primo ministro Sánchez. Sul tavolo la questione energentica e le strategie di difesa del paese. Ieri l’incontro con il premier britannico Keir Starmer. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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