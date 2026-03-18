Ucraina Zelensky in Spagna dopo le rassicurazioni di Starmer

Oggi il presidente ucraino si trova in Spagna, dove incontrerà il primo ministro Sánchez. La visita arriva dopo le rassicurazioni di Starmer e si concentrerà su questioni relative all’energia e alle strategie di difesa del paese. La visita ufficiale segue un momento di attenzione internazionale sulla situazione ucraina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato finora.

Ucraina. Oggi il presidente Zelensky vola in Spagna per incontrare il primo ministro Sánchez. Sul tavolo la questione energentica e le strategie di difesa del paese. Ieri l’incontro con il premier britannico Keir Starmer. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky in Spagna dopo le rassicurazioni di Starmer Articoli correlati Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare Starmer: l’arrivo in aeroportoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer. Leggi anche: Ucraina, Zelensky da Starmer. Cremlino: offensiva continua Ucraina, Zelensky in Spagna dopo le rassicurazioni di Starmer Contenuti e approfondimenti su Ucraina Zelensky in Spagna dopo le... Temi più discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Ucraina; droni su Kiev, frammenti colpiscono piazza Maidan. Zelensky riceve Sean Penn; L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra - Quotidiano La Voce; Re Felipe VI di Spagna dice: molti abusi nelle conquiste in America. Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Trump: Iran e Mosca sono fratelli nell'odio. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Trump: Iran e Mosca sono fratelli nell'odio. LIVE ... tg24.sky.it Il presidente Zelensky in Spagna vede Sanchez a Madrid, focus su energia e difesaZelensky arrivato in Spagna, incontra azienda spagnola del settore della difesa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova già in Spagna, a Madrid, dove ha incontrato l'azienda spagnola Sener A ... msn.com In un messaggio diffuso martedì su Instagram, la compagnia ferroviaria ucraina (Ukrzaliznytsia) ha annunciato di aver consegnato a Sean Penn questo premio alternativo, realizzato con "l'acciaio di un vagone colpito durante un'offensiva russa". Ukrzaliznytsia - facebook.com facebook #TG2000 - #Ucraina, #Zelensky in #Spagna dopo le rassicurazioni di #Starmer #18marzo #TV2000 #Sanchez #Russia x.com