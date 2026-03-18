L'Ucraina è stata proposta come Paese ospite d’onore al Salone del Libro 2027, secondo quanto annunciato da Igor Boni, presidente di Europa Radicale. La scelta è stata comunicata in seguito a una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o reazioni. La decisione riguarda la partecipazione di rappresentanti ucraini alla manifestazione letteraria del prossimo anno.

La proposta di designare l’Ucraina come Paese ospite d’onore al Salone del Libro 2027 emerge con forza dalle dichiarazioni di Igor Boni, presidente di Europa Radicale. Questa iniziativa non nasce come semplice omaggio simbolico, ma come una mossa concreta per avvicinare europea in conflitto all’Unione Europea. Mentre il calendario segna il quarto anniversario dell’invasione russa, la richiesta punta a trasformare un evento culturale in uno strumento di politica estera attiva. L’obiettivo dichiarato è duplice: offrire protezione e giustizia. Il quadro temporale è preciso; mentre nel 2026 sarà la Grecia ad ospitare l’evento letterario, si chiede che nel biennio successivo sia l’Ucraina a prendere il posto d’onore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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