Ucraina drone di Kiev sulla città russa di Krasnodar | almeno un morto

Un drone ucraino ha colpito un condominio nella città di Krasnodar, nel sud della Russia, provocando la morte di almeno una persona. Il sindaco Yevgeny Naumov ha confermato l’incidente e la perdita umana avvenuta durante l’attacco. L’evento si è verificato in una zona abitata della città, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate o sulle dimensioni dell’attacco.

Un drone ucraino ha colpito un condominio nella città di Krasnodar, nel sud della Russia, uccidendo un residente, secondo quanto riferito dal sindaco Yevgeny Naumov. I frammenti del drone hanno anche danneggiato il tetto di un centro medico e una conduttura di rifornimento, causando un blackout parziale in uno dei quartieri della città. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che la difesa aerea ha abbattuto 85 droni ucraini durante la notte in diverse regioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, drone di Kiev sulla città russa di Krasnodar: almeno un morto Articoli correlati Ucraina, Mosca denuncia: “Drone di Kiev su hotel nel Kherson, almeno 24 morti”Un drone ucraino avrebbe colpito un caffè e un hotel sulla costa del Mar Nero, nella regione di Kherson, causando la morte di almeno 24 persone e il... Ucraina, frammenti di un drone russo sulla centrale piazza Maidan di KievKiev, 16 marzo 2026 – Frammenti di un drone russo intercettato dalle difese aeree ucraine sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in... Russia hits Kyiv with missiles and drones. At least 1 killed and 27 wounded before Ukraine-US talks Una selezione di notizie su Ucraina drone di Kiev sulla città russa... Temi più discussi: Guerra Ucraina, Russia attacca Kharkiv: news oggi 11 marzo; Ucraina; droni su Kiev, frammenti colpiscono piazza Maidan. Zelensky riceve Sean Penn; Kiev, esplosioni in pieno centro dopo un attacco di droni russi in piazza Maidan; Ucraina, attacchi russi con droni: almeno 3 morti. Colpita anche Kiev. Ucraina, a Kiev raro attacco russo in pieno giorno: frammenti di drone in piazza Maidan, simbolo dell'indipendenzaFrammenti di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina: lo riporta il Kyiv Post. Un vide ... leggo.it Ucraina, un drone cade su piazza Maidan, simbolo dell’Indipendenza. E Sean Penn ‘evita’ gli Oscar, il Nyt: È a KievColpito per la prima volta il monumento della Capitale che rappresenta la sovranità nazionale. Il 'giallo' dell'attore: in Europa invece che a ritirare la sua statuetta a Los Angeles ... dire.it In un messaggio diffuso martedì su Instagram, la compagnia ferroviaria ucraina (Ukrzaliznytsia) ha annunciato di aver consegnato a Sean Penn questo premio alternativo, realizzato con "l'acciaio di un vagone colpito durante un'offensiva russa". Ukrzaliznytsia - facebook.com facebook #TG2000 - #Ucraina, #Zelensky in #Spagna dopo le rassicurazioni di #Starmer #18marzo #TV2000 #Sanchez #Russia x.com