Ucciso ministro Intelligence di Teheran Crosetto su Hormuz | Nato intervenga dia cenno di vita | Borse positive cala il petrolio
Un ministro dell’Intelligence di Teheran è stato ucciso in circostanze non specificate. Il ministro della Difesa italiano ha chiesto alla Nato di intervenire e di fornire segnali di vita riguardo allo stretto di Hormuz. Le borse azionarie hanno registrato segnali positivi e il prezzo del petrolio si è ridotto. Si sono svolti incontri tra ufficiali di intelligence e militari.
Crosetto: «La sicurezza dell'Italia è legata alla Nato e agli Usa». Riunione di 007 e militari sul Medio Oriente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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Tutto quello che riguarda Ucciso ministro Intelligence di Teheran...
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