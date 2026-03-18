Ucciso ministro Intelligence di Teheran Crosetto su Hormuz | Nato intervenga dia cenno di vita | Borse positive cala il petrolio

Un ministro dell’Intelligence di Teheran è stato ucciso in circostanze non specificate. Il ministro della Difesa italiano ha chiesto alla Nato di intervenire e di fornire segnali di vita riguardo allo stretto di Hormuz. Le borse azionarie hanno registrato segnali positivi e il prezzo del petrolio si è ridotto. Si sono svolti incontri tra ufficiali di intelligence e militari.