Ucciso in strada | il dolore dei genitori | Scossi ma fiduciosi nelle indagini

Una persona è stata uccisa in strada e la famiglia della vittima si è detta molto scossa e addolorata per l’accaduto. I genitori hanno espresso il loro dolore, ma anche fiducia nel lavoro della procura che si occupa delle indagini. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire quanto successo.

di Antonia Casini "La famiglia è molto scossa e addolorata. Ma siamo fiduciosi nell’operato della procura. Attendiamo l’esito delle indagini". L’avvocato Paola Cappabianca tutela i genitori di Federico Meacci, 34 anni, morto dopo essere stato travolto - è questa l’ipotesi che si è tradotta in un’accusa - da una donna di origine straniera alla guida di un’auto che avrebbe proseguito il suo percorso senza fermarsi. È stata denunciata, il suo mezzo sequestrato, ed è stata disposta anche l’autopsia sul corpo del barista della sprizteria di piazza della Berlina. Il conferimento dell’incarico si terrà domani. La famiglia di "Fede" (per gli amici), abita in un colle vicino a Montecatini e attende le notizie chiusa in un grande dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso in strada: il dolore dei genitori: "Scossi, ma fiduciosi nelle indagini" Articoli correlati Leggi anche: Ucciso in strada, il dolore della famiglia: “Fiducia nelle indagini” Garlasco, la difesa di Stasi sui file pornografici nel pc: “La cartella Militare è irrilevante. Fiduciosi nelle indagini in corso”“Senza neanche attendere di valutare le indagini svolte in questo ultimo anno vengono ventilati, nelle sedi mediatiche, asseriti nuovi elementi... Contenuti utili per approfondire Ucciso in strada il dolore dei genitori... Temi più discussi: Ucciso in strada: il dolore dei genitori: Scossi, ma fiduciosi nelle indagini; Omicidio di Riccardo Claris, ucciso in una lite tra tifosi al bar: va a processo Jacopo De Simone; Milano, travolto e ucciso da un tir mentre attraversa la strada: morto un 75enne; Incidente a Milano, uomo di 81 anni investito e ucciso da un tir. Ucciso in strada: il dolore dei genitori: Scossi, ma fiduciosi nelle indaginiLa famiglia è molto scossa e addolorata. Ma siamo fiduciosi nell’operato della procura. Attendiamo l’esito delle indagini. L’avvocato Paola Cappabianca tutela i genitori di Federico Meacci, 34 anni, ... lanazione.it Ucciso in strada, il dolore della famiglia: Fiducia nelle indaginiA Pisa il tragico incidente mortale al 34enne Federico Meacci. Parla l’avvocato: In attesa che la Procura svolga il suo lavoro ... lanazione.it L'uomo fu ucciso per ereditare polizze da quattro milioni di dollari - facebook.com facebook "Vegeta è morto (e l'ho ucciso io!)": Gianluca Iacono arriva a Torino x.com